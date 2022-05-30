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Новости 16:06

Прокуратура потребовала провести капремонт исторического здания на Петроградской стороне

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала провести капремонт исторического здания на Петроградской стороне

Прокуратура Петроградского района через суд потребовала от жилищного комитета отремонтировать фасад "Дома дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества" на Большой Зелениной улице, 13, о чем 30 мая сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее сотрудники прокуратуры провели проверку в связи с обрушением на тротуар штукатурки со стен, случившейся в начале апреля.

Проверка установила, что здание находится в числе вновь выявленных объектов культурного наследия. При этом в региональной программе, действующей до 2038 года, не было предусмотрено никаких работ по ремонту фасада дома, а запланированный ремонт крыши не был проведен.

"После вмешательства надзорного ведомства предложения администрации Петроградского района по проведению работ по капитальному ремонту крыши включены Жилищным комитетом в проект Краткосрочного плана реализации региональной программы на 2023 год", — сообщили в прокуратуре. Там уточнили, что износ фасада составил 27%, согласно проведенному ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района" обследованию.

Прокуратура подала иск в суд о возложении на жилищный комитет обязанности включить здание в краткосрочный план проведения капремонта на 2023 год и отремонтировать его фасад.


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