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Депутат Госдумы от Ленобласти предложила создать реестр "русофобских авторов" и включить туда Гордона

фото ЗакС политика Депутат Госдумы от Ленобласти предложила создать реестр "русофобских авторов" и включить туда Гордона

Из российских магазинов могут изъять сборники интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона, включенного в РФ в перечень террористов и экстремистов. О намерении прокуратуры провести проверку книг украинского автора на соответствие российскому законодательству сообщила депутат Госдумы от Ленобласти Ольга Занко ("Единая Россия").

По ее словам, если книги Гордона не удастся запретить через суд, необходимо создать отдельный реестр "русофобских авторов".

"Считаю, что такой механизм надо создавать. Это может быть отдельный реестр по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов, который ведет Минюст", - написала Занко в своих социальных сетях.

Гордон издал более 60 книг. Они представляют собой сборники интервью с политиками, бизнесменами, спортсменами и деятелями культуры из стран бывшего СССР. 

Фото: ВКонтакте/Ольга Занко


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