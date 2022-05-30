В Красногвардейском районе освободили 180 кв. метров от незаконной торговой площади

Сотрудники комитета по контролю за имуществом начали освобождать территорию на Рябовском шоссе, где располагался возведённый незаконно торговый объект площадью 180 кв. метров, информирует пресс-служба Смольного.

Уточняется, что процедура была необходима для того, чтобы создать равные конкурентные условия для бизнеса.

Некоторое время назад Смольный заключил договор аренды с юрлицом под размещение НТО на Рябовском шоссе, 139. Собственник при этом возвёл на участке торговый объекты, который превышал границы арендуемого участка на 65 кв. метров.

"В нарушение действующего законодательства в павильоне продавалась алкогольная продукция. По результатам неоднократных обследований владельцу торгового объекта направлялись уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений, однако, при последующих проверках те же нарушения выявлялись снова", - сообщили в Смольном.

В ККИ добавили также, что договор с арендатором чиновники расторгли ещё год назад.

В ходе рейдов на территорию объекта были также выявлены другие нарушения закона, а именно расположение рядом с ним объектов благоустройства, контейнеров для сбора мусора и прочих элементов.

В заключение добавляется, что арендатора уже дважды привлекали к административной ответственности.