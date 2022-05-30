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Новости 17:50

В Петербурге отремонтируют дороги к ряду туристических объектов

фото ЗакС политика В Петербурге отремонтируют дороги к ряду туристических объектов

В нынешнем году в Петербурге отремонтируют не менее 80 километров магистралей в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", информирует пресс-служба Смольного. Это будут как рядовые городские улицы, так и ключевые подъезды к популярным туристическим объектам.

"В порядке должны быть не только сами достопримечательности, но и магистрали, на которых они расположены. Благодаря поддержке федерального правительства и нацпроекту "Безопасные качественные дороги" мы запланировали на 2022 год значительный объем работ по модернизации дорожной инфраструктуры", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

В мае дорожники успели завершить ремонт на четной стороне набережной Обводного канала от Московского проспекта до ТРК "Варшавский экспресс".

Кроме того, в Невском районе отремонтировали часть проспекта Обуховской обороны на протяжении 1,64 км дороги.

Работы продолжатся также на туристических улицах в Кронштадте — на проспекте Ленина.

Наконец, восстановления требует дорожное полотно на Большой Зелениной улице на участке от Малого проспекта П. С. до набережной Адмирала Лазарева и Левашовского проспекта, а также на улице Комсомола в Калининском районе. Ремонт планово должны завершить до августа текущего года.


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