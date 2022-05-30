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Власти Новгородской области назначили выплаты сёстрам и брату сироты, погибшего на "спецоперации"

фото ЗакС политика Власти Новгородской области назначили выплаты сёстрам и брату сироты, погибшего на "спецоперации"

Руководство Новгородской области решило выплатить компенсации сёстрам и брату военного Юрия Калиничева, который погиб во время "специальной военной операции" на Украине, известил у себя на странице "ВКонтакте" региональный глава Андрей Никитин.

После того, как Никитин встретился с Жанной, Ксенией и Артёмом, которые приходятся бойцу-сироте сёстрами и братом, он указал на то, что некоторые жизненные обстоятельства "невозможно предусмотреть в указах".

"Некоторые погибшие военнослужащие были сиротами. До настоящего времени только супруги и дети могли получить выплату в случае их гибели", — уточнил Никитин.

Новгородский глава добавил также, что решение назначать выплату братьям или сёстрам погибших бойцов, если он был сиротой, которое приняли власти Новгородской области на региональном уровне, ранее поддержал Владимир Путин.

Распорядиться по своему усмотрению выплатой братья или сёстры погибших военнослужащих смогут после достижения 18 лет, до этого момента средства будут храниться на специально оформленных на них счетах.


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