Суд по Скочиленко закрыли, а слушателям не разрешили хлопать

Заседание Василеостровского районного суда Петербурга по продлению меры пресечения Александре Скочиленко, которую обвиняют в распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в магазине, закрыли от слушателей и прессы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам попавших на начало заседания журналистов, это объяснили нежеланием разглашать материалы предварительного следствия.

В здание суда пришли около 60 слушателей. Когда конвой проводил по коридору Скочиленко, её поприветствовали аплодисментами. Позже судебный пристав попросил прекратить хлопать и пригрозил административными протоколами.

Скочиленко — художница и музыкант, автор книги "Как победить депрессию". Ее обвиняют в замене ценников в супермаркете на замаскированные под них листовки с пацифистскими высказываниями о событиях в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Скочиленко признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон.

Сергей Еремеев