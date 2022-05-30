Кудрин не стал претендовать на должность декана факультета свободных искусств СПбГУ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался от участия в перевыборах на должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, стало известно 30 мая из материалов ректорского совещания вуза. Внимание на это обратила "Фонтанка".

В соответствии с уставом СПбГУ, декана выбирает ученый совет вуза. Процедура выборов главы факультета свободных искусств была намечена на 30 мая, однако 13 мая Кудрин известил руководство университета о том, что не намерен более занимать свою должность.

"В связи с отказом единственного претендента от участия в выборах выборы признаны несостоявшимися <...>. Срок исполнения А. Л. Кудриным обязанностей декана факультета свободных искусств и наук истек 29.05.2022. Обязанности декана факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Н. М. Савченкова", — говорится в материалах ректорского совещания.

О новых выборах объявят позднее.