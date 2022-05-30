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Новости 19:59

Кудрин не стал претендовать на должность декана факультета свободных искусств СПбГУ

фото ЗакС политика Кудрин не стал претендовать на должность декана факультета свободных искусств СПбГУ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался от участия в перевыборах на должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, стало известно 30 мая из материалов ректорского совещания вуза. Внимание на это обратила "Фонтанка".

В соответствии с уставом СПбГУ, декана выбирает ученый совет вуза. Процедура выборов главы факультета свободных искусств была намечена на 30 мая, однако 13 мая Кудрин известил руководство университета о том, что не намерен более занимать свою должность.

"В связи с отказом единственного претендента от участия в выборах выборы признаны несостоявшимися <...>. Срок исполнения А. Л. Кудриным обязанностей декана факультета свободных искусств и наук истек 29.05.2022. Обязанности декана факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Н. М. Савченкова", — говорится в материалах ректорского совещания.

О новых выборах объявят позднее.


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