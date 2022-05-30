Конюшенное ведомство отдали в аренду московскому ООО "Бахчасарай"

Российский аукционный дом (РАД) провел 30 мая торги на право получения здания Конюшенного ведомства по программе "Рубль за метр", сообщили 30 мая "Ведомости". Начальная цена лота составила 2,9 миллиона рублей, итоговая — 3,3 миллиона рублей, уточнил "Коммерсантъ".

Победителем стало московское ООО "Бахчасарай", его оппонентом выступало ООО СПб Развитие". Как указала "Фонтанка", обе компании связаны с именем столичного девелопера Года Нисанова. При этом сам предприниматель свое участие в торгах опровергал.

Само ООО "Бахчасарай" было зарегистрировано в августе 2021 года, компания принадлежит предпринимательнице Ирине Ершовой. Компания занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями, пишут "Ведомости".

Как уточняет издание, результаты торгов могут быть аннулированы, поскольку в торгах не участвовали еще четыре компании из-за отклонения их заявок. На прошлой неделе петербургские антимонопольщики приняли к рассмотрению жалобу одной из них. В случае, если ведомство обнаружит нарушения, то результаты аукциона будут признаны недействительными.

Программа "Рублю за метр" предполагает возможность получить в аренду на 49 лет исторический памятник с условием его реставрации. После завершения работ арендатор получит право пользоваться зданием, выплачивая городу по одному рублю за каждый квадратный метр площади.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"