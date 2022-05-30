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Новости 30 мая, 20:49

Смольный надеется подписать в ходе ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей

фото ЗакС политика Смольный надеется подписать в ходе ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей

Губернатор Александр Беглов заявил о намерении заключить в рамках Петербургского международного экономического форума контракты на сумму более 200 миллиардов рублей, передает 30 мая ТАСС.

"Правительство Петербурга готовит к подписанию на ПМЭФ более 40 соглашений. Почти половина из них — инвестиционные на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей", — приводит агентство слова главы города.

При этом Беглов заявил, что, "вопреки западным санкциям, интерес к нашей стране в остальном мире сегодня растет", а Петербург гарантирует  обеспечение безопасности участников и гостей форума "по самым высоким стандартам, проверенным в прошлом году в разгар пандемии".

Отдельно Беглов упомянул о готовящемся приезде на ПМЭФ главы ДНР Дениса Пушилина. "На прошлой неделе мы договорились с ним об установлении побратимских отношений с Мариуполем, — напомнил губернатор. — В первую очередь, поможем восстанавливать инженерные сети, готовить город к зиме и новому учебному году".


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