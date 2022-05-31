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Новости 10:24

Горизбирком освободил от обязанностей трёх членов ТИК

фото ЗакС политика Горизбирком освободил от обязанностей трёх членов ТИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 31 мая приняла решение об освобождении от обязанностей трёх членов территориальных избиркомов, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Горизбирком лишил полномочий члена ТИК №47 Николая Румянцева. Он подал заявление по собственному желанию, а выдвигало его собрание избирателей по месту работы. Из ТИК №53 исключили Оксану Артюхову, которую выдвинула организация содействия детям сиротам "Радуга", а из ТИК №64 — Светлану Балясникову, которую выдвинула партия "Родина".

Так как все лишенные полномочий выдвигались не парламентскими партиями, то Горизбирком объявил о приеме предложений кандидатур на их место. Он пройдёт с 1 по 17 июня.

София Саттарова


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