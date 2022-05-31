В центре Песочного снесли дореволюционный деревянный дом

На Советской улице в поселке Песочный (Курортный район Петербурга) снесли бывший дом купца Масалева, о чем пишет строительное издание "Канонер". Деревянный дом находился в 200 метрах от здания поселковой администрации. Пребывавшее в аварийном состоянии и часто горевшее в последние годы деревянное здание имело более чем столетнюю историю.

Согласно данным Росреестра, дом на Советской, 15, находился в частной собственности: в последний раз его приобрели в конце прошлого года. Общественное движение "Живой город" отмечает, что вопрос о сохранении дома Масалева поднимался перед городскими властями как минимум с 2012 года, но всякий раз безрезультатно.

Примечательно, что в 2018 году по заказу районных чиновников было снесено соседнее дореволюционное здание (Советская улица, 17).