Гулянье в честь Дня города Петергофа оценили в 2,9 млн рублей

Местная администрация Петергофа 30 мая объявила конкурс на организацию и проведение уличного гулянья, посвященного Дню города. Стартовая цена закупки - 2,959 млн рублей.

Основная статья расходов - гонорар звезды эстрады, которая должна выступить в финале праздника. Согласно проекту контракта, не менее часа жителей Петергофа должен развлекать популярный советский и российский артист со своим коллективом. На звезду выделили 1,2 млн рублей. Еще 430 тысяч предусмотрено для местных и петербургских танцоров и музыкантов, которые выступят в течение дня.

Ведущий праздника должен получить 20 тысяч. На доставку артистов и их реквизита из Петербурга в Петергоф предполагается потратить 10,5 тысячи.

В рамках гулянья также предусмотрены торжественная церемония вручения знака почетного жителя Петергофа, праздничное чаепитие и выступление официальных лиц. Празднование завершится фейерверком.

День города Петергофа - 12 июля. Гулянья муниципалитет запланировал на ближайший выходной, 16 июля.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах из-за пандемии массовых праздничных мероприятий в честь Дня города в Петергофе не было.

Фото: ВКонтакте/Город Петергоф