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Новости 12:15

Петербургские таможенники предотвратили контрабанду военного снаряжения в Америку и Японию

фото ЗакС политика Петербургские таможенники предотвратили контрабанду военного снаряжения в Америку и Японию

Сотрудники Пулковской таможни пресекли попытку отправить контрабандным путем в США, Канаду и Японию военную амуницию, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). Теперь петербуржцу, пойманному при попытке вывезти в так называемые недружественные страны снаряжение для военных целей, грозит возбуждение четырех уголовных дел.

"В результате установили, что в четырех посылках находятся изделия сложной формы, похожие на армейские шлемы. Согласно экспертизе представленные образцы являются защитными шлемами, поставляемыми в силовые структуры РФ". - говорится в сообщении.

Для транспортировки такого рода грузов требуется специальная лицензия, которой у отправителя не имелось. По данным СЗТУ, шлемы он приобретал за рубли на российских сайтах, после чего создавал объявления для иностранцев и продавал товар уже за валюту. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы вместе со штрафом до миллиона рублей.

фото: пресс-служба СЗТУ


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