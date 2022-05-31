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Новости 13:12

У станции метро "Старая Деревня" благоустроят общественное пространство

фото ЗакС политика У станции метро "Старая Деревня" благоустроят общественное пространство

Прилегающую к петербургской станции метро "Старая Деревня" территорию ждут серьезные перемены уже в нынешнем году, передает пресс-служба Смольного. Проект благоустройства территории и создания комфортной среды для пассажиров разработали два года назад.

Возле оживленного транспортного узла появятся мощение, зеленые насаждения и новые светильники. Утвержденный план работ также предполагает, что проходы от метро к остановкам наземного транспорта станут более удобными. 

"При планировании таких проектов мы учитываем мнение петербуржцев. В зоне особого внимания должны быть территории с крупными торговыми центрами и остановками общественного транспорта", - считает губернатор Александр Беглов.

Как следует из пресс-релиза, чиновники ставят в себе в заслугу то, что за последние годы трамвайное и троллейбусное кольца у станции удалось очистить от нелегальных торговых точек.


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