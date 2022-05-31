ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:41

Макаров встретился с ранеными бойцами

фото ЗакС политика Макаров встретился с ранеными бойцами

Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Вячеслав Макаров 31 мая посетил Военно-медицинскую академию, сообщила ЗАКС.Ру его пресс-служба.

Вместе со своей дочерью, депутатом ЗакСа Мариной Макаровой, и бывшим помощником, главой МО "Аптекарский остров" Никитой Титенко, единоросс пообщался с военнослужащими, которые получили ранения на Украине.

"Ваши глаза – глаза героев, настоящих патриотов, для которых превыше всего верность присяге и исполнение воинского долга. Благодаря сегодняшним воинам не прервется связь с поколением победителей, которые век назад уничтожили фашизм в борьбе за мир и свободу. Общенародная любовь – это чувство, которое сейчас испытывают к вам миллионы соотечественников в России и за рубежом", - сказал раненым бойцам депутат Макаров.

В пресс-службе отметили, что военнослужащие и их родственники поблагодарили депутата за помощь и оказанную им поддержку. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама