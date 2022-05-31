Макаров встретился с ранеными бойцами

Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Вячеслав Макаров 31 мая посетил Военно-медицинскую академию, сообщила ЗАКС.Ру его пресс-служба.

Вместе со своей дочерью, депутатом ЗакСа Мариной Макаровой, и бывшим помощником, главой МО "Аптекарский остров" Никитой Титенко, единоросс пообщался с военнослужащими, которые получили ранения на Украине.

"Ваши глаза – глаза героев, настоящих патриотов, для которых превыше всего верность присяге и исполнение воинского долга. Благодаря сегодняшним воинам не прервется связь с поколением победителей, которые век назад уничтожили фашизм в борьбе за мир и свободу. Общенародная любовь – это чувство, которое сейчас испытывают к вам миллионы соотечественников в России и за рубежом", - сказал раненым бойцам депутат Макаров.

В пресс-службе отметили, что военнослужащие и их родственники поблагодарили депутата за помощь и оказанную им поддержку.