Правительство позволило регионам получить рассрочку по бюджетным кредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах реструктуризации выданных регионам бюджетных кредитов со сроком погашения в 2022 году, сообщила 31 мая пресс-служба кабмина.

"Документом предусмотрено, что в этом году регионы полностью освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам. В 2023–2024 годах им разрешается погашать по 5 % от суммы задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями", — отметили в правительстве, добавив, что возможность досрочного погашения кредита сохранится.

Высвободившиеся средства регионы должны направить на строительство или реконструкцию важных инфраструктурных объектов. В частности, деньги могут направляться на реализацию федеральных проектов "Жилье", "Развитие туристической инфраструктуры" и "Региональная и местная дорожная сеть".

"Такой подход позволит регионам направить освободившиеся ресурсы на решение актуальных задач, предложить людям и бизнесу дополнительные меры поддержки, запустить новые проекты, которые укрепят региональную экономику", — прокомментировал идею Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики под санкциями.