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Новости 15:43

В Москве новые электронные проездные пометили V-символикой

фото ЗакС политика В Москве новые электронные проездные пометили V-символикой

Транспортная карта "Тройка", используемая в Москве, получила новое наполнение и оформление. Пресс-служба департамента транспорта сообщает, что тысяча новых карт, представляющих собой электронный кошелек, поступила в продажу. Они снабжены российским электронным чипом и помечены литерой V, ставшей одним из символов военной спецоперации на Украине. Над отечественной "начинкой" карты специалисты из центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон" работали в течение трех лет.

"Замена чипа никак не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним", - рассказал вице-мэр Максим Ликсутов.

До 2027 года обновленных "Троек" планируют выпустить 19 миллионов.

фото: Дептранс Москвы / Telegram


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