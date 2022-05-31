В Москве новые электронные проездные пометили V-символикой

Транспортная карта "Тройка", используемая в Москве, получила новое наполнение и оформление. Пресс-служба департамента транспорта сообщает, что тысяча новых карт, представляющих собой электронный кошелек, поступила в продажу. Они снабжены российским электронным чипом и помечены литерой V, ставшей одним из символов военной спецоперации на Украине. Над отечественной "начинкой" карты специалисты из центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон" работали в течение трех лет.

"Замена чипа никак не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним", - рассказал вице-мэр Максим Ликсутов.

До 2027 года обновленных "Троек" планируют выпустить 19 миллионов.

фото: Дептранс Москвы / Telegram