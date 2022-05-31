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Новости 16:31

Центробанк допустил рост безработицы в ближайшие месяцы

фото ЗакС политика Центробанк допустил рост безработицы в ближайшие месяцы

В I квартале 2022 года реальные денежные доходы населения снизились, а в ближайшие месяцы представляется возможным рост безработицы в стране, пишет 31 мая РИА "Новости" со ссылкой на выпущенный Банком России обзор финансовой стабильности.

"Поскольку уже в первом квартале 2022 года началось снижение реальных денежных доходов населения, а в ближайшие месяцы может повыситься уровень безработицы, то представители МСП ожидают снижения спроса со стороны населения ниже уровня досанкционного потребления вследствие спада экономики", — цитирует обзор ЦБ информагентство.

Согласно оценке Минэкономразвития, уровень безработицы в России в 2022 году вырастет до 6,7 % с прошлогодних 4,8 %. При этом возврат к уровню 2021 года случится лишь в 2025-м. Ожидаемый уровень безработицы должен стать максимальным с 2010 года, когда этот показатель достигал 7,3 %.


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