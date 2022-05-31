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Новости 17:30

Доцент СПбГУ станет новым судьей Конституционного суда

фото ЗакС политика Доцент СПбГУ станет новым судьей Конституционного суда

Члены Совета Федерации 7 июня рассмотрят кандидатуру на должность судьи Конституционного суда, предложенную президентом. Как сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас, глава государства Владимир Путин остановил свой выбор на фигуре доцента СПбГУ Андрея Бушева.

Бушев, следует из поста сенатора, имеет ученую степень кандидата юридических наук и специализируется на гражданском праве.

Отметим, что КС состоит из 11 судей, и всех их утверждает Совфед по предложеню президента. Начиная с апреля одно из мест стало вакантным из-за того, что судья Владимир Ярославцев достиг 70-летия и по этой причине прекратил свои полномочия.


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