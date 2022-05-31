Алекперов окончательно оставил пост в "Лукойле"

Основатель частной нефтяной фирмы "Лукойл" Вагит Алекперов досрочно покидает пост президента компании, сообщило 31 мая ТАСС. Внеочередное собрание акционеров одобрило его уход с должности, которую предприниматель занимал с 1993 года. Новым президентом стал Вадим Воробьев.

"Досрочно прекратить полномочия президента ПАО "Лукойл" Вагита Юсуфовича Алекперова. Назначить президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева", — гласит решение собрания акционеров. За отставку Алекперова проголосовали 97,5 % участников собрания, за назначение Воробьева — 99,25 %.

В апреле Алекперов попал в санкционные списки Великобритании и Австралии. Этим фактом он объяснил намерение оставить свой пост в "Лукойле", чтобы наложенные на него ограничения не сказывались на развитии компании. После ухода с поста предприниматель намеревался остаться в России и заниматься благотворительностью. "Я россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны. У меня много планов по развитию социальных проектов, я люблю и продолжу развивать город Когалым и другие северные города", — объявил он в интервью телеканалу "Россия 1".