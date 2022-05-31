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Новости 17:41

"Фонд имени Генриха Белля"* включили в реестр нежелательных организаций

фото ЗакС политика "Фонд имени Генриха Белля"* включили в реестр нежелательных организаций

Немецкая неправительственная организация Heinrich-Böll-Stiftung e.V. ("Фонд имени Генриха Белля"*) по решению Генпрокуратуры попала в реестр нежелательных организаций, который ведет Минюст. Теперь в нем 56 позиций.

В апреле Минюст исключил фонд, названный в честь известного немецкого прозаика, из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Чиновники объяснили свой поступок выявленными нарушениями российского законодательства со стороны фонда.

Организация, тесно взаимодействующая с партией "Зеленых" в ФРГ, специализируется на поддержке проектов в области политического просвещения, правозащиты и экологии.

*Генпрокуратура внесла организацию Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля") (Германия) в реестр нежелательных организаций


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