ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:02

Чиновница из Ленобласти получила условный срок за крупную растрату

фото ЗакС политика Чиновница из Ленобласти получила условный срок за крупную растрату

Лодейнопольский горсуд Ленобласти вынес приговор по делу экс-замглавы регионального комитета по госзакупкам Натальи Пшигоцкой, сообщила 31 мая областная прокуратура. Чиновница была признана виновной в соучастии в растрате крупной суммы денег (ч.3 ст.33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как установил суд, Пшигоцкая организовала заключение контракта на приобретение билетов на спектакль "Дон Кихот" для постояльцев Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Спектакля последние, однако, не увидели, поскольку билеты были переданы третьим лицам.

Суд признал Пшигоцкую виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Одновременно с этим были удовлетворены требования прокурора на 1,5 миллиона рублей по иску в защиту дома-интерната.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама