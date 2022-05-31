Чиновница из Ленобласти получила условный срок за крупную растрату

Лодейнопольский горсуд Ленобласти вынес приговор по делу экс-замглавы регионального комитета по госзакупкам Натальи Пшигоцкой, сообщила 31 мая областная прокуратура. Чиновница была признана виновной в соучастии в растрате крупной суммы денег (ч.3 ст.33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как установил суд, Пшигоцкая организовала заключение контракта на приобретение билетов на спектакль "Дон Кихот" для постояльцев Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Спектакля последние, однако, не увидели, поскольку билеты были переданы третьим лицам.

Суд признал Пшигоцкую виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Одновременно с этим были удовлетворены требования прокурора на 1,5 миллиона рублей по иску в защиту дома-интерната.