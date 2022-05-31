В старинном здании мастерской завода "Рено" хотят открыть детский сад

Девелопер "ПИК", застраивающий квартал южнее площади Климова (Выборгская сторона Петербурга), придумала дальнейшее предназначение для объекта, который запрещено сносить из-за его культурно-исторической ценности. Речь идет о здании бывшей сборочной мастерской автомобильной фабрики "Русский Рено", которое хотят приспособить под современный детский сад, передает "РБК Петербург".

"Это первый проект ПИК в Петербурге, в рамках которого имеется ОКН, который мы должны сохранять и приспосабливать под современную функцию. Мы прошли все историко-культурные согласования и получили разрешения на строительство, приступили к работам", - рассказал вице-президент компании-застройщика Сергей Мамошин.

Охраняемый корпус площадью 3,5 тысяч кв. метров планируют дополнить пристройкой, которая будет иметь вдвое большую площадь, что позволит разместить в модернизированном здании садик на 150 мест. Девелопер рассчитывает завершить работы к лету 2023 года, чтобы учреждение успели ввести в эксплуатацию к новому учебному году.

Кирпичное здание мастерской, внесенное в реестр региональных памятников КГИОП, построили на Большом Сампсониевском проспекте в 1914-1916 годах по проекту архитектора Алексея Бубыря. В советское время бывшая мастерская была частью ансамбля корпусов завода "Климов", которые снесли под застройку в 2010-х годах.