На набережной Фонтанки поставили ящик для писем дождю

Петербургский "Театр дождей" организовал установку арт-объекта под названием "Письма питерскому дождю", посвященную тридцатилетию спектакля "Продавец дождя", передает ТАСС. Инсталляцией в виде почтового ящика, появившейся на набережной Фонтанки рядом со зданием театра, рекомендуют пользоваться тем, кто желает написать письмо городскому дождю.

"Это самое частое атмосферное явление в нашем городе. Мы с ним разговариваем чуть ли не каждый день в Петербурге, а если он прочтет письма, то возможно, даже сбудутся желания. Писать можно о чем угодно. Например, о несчастной любви", - предложила заместитель худрука театра Карина Пляцковская.

Принцип действия ящика, укрытого зонтом, его разработчики описывают так: стоит арт-объекту переполниться письмами, как некий специальный ритуал поможет им отправиться к адресату.

"Театр дождей" на набережной Фонтанки, 130 существует с 1990 года.