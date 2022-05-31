В Москве задержали Сергея Митрохина

Члена федерального политкомитета "Яблока" и депутата Мосгордумы Сергея Митрохина 31 мая задержали полицейские. Об этом сообщила помощница политика Мария Чуприна в своем Telegram-канале.

Инцидент случился во время встречи Митрохина с жителями района Хамовники, которые недовольны предстоящими инженерными работами, необходимыми для строительства элитной недвижимости. В отдел полиции к "яблочнику" направился адвокат от "ОВД-Инфо"*.

*Минюст внес правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов