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Новости 19:01

В Москве задержали Сергея Митрохина

фото ЗакС политика В Москве задержали Сергея Митрохина

Члена федерального политкомитета "Яблока" и депутата Мосгордумы Сергея Митрохина 31 мая задержали полицейские. Об этом сообщила помощница политика Мария Чуприна в своем Telegram-канале.

Инцидент случился во время встречи Митрохина с жителями района Хамовники, которые недовольны предстоящими инженерными работами, необходимыми для строительства элитной недвижимости. В отдел полиции к "яблочнику" направился адвокат от "ОВД-Инфо"*.

*Минюст внес правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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