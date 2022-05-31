Петербургские депутаты предложили штрафы за эксплуатацию и неправильный выгул домашних животных

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Елена Киселева, Денис Четырбок (оба - "Единая Россия") и Александр Рассудов (КПРФ) предложили утвердить на федеральном уровне штрафы за использование домашних животных в предпринимательской деятельности и нарушение требований к выгулу питомцев. Соответствующий проект федерального закона появился на сайте ЗакСа 31 мая.

Запрет на использование домашних животных для извлечения прибыли, кроме отдельных допустимых случаев, был утвержден в 2018 году законом "Об ответственном обращении с животными". Этим же документом установлены общие требования к выгулу собак. В частности - запрет на выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Перечень 12 пород потенциально опасных собак позже своим постановлением установило правительство России.

Как объяснил ЗАКС.Ру депутат Четырбок, несмотря на утвержденные запреты, ответственность за их нарушение до сих пор не предусмотрена.

- Из-за этого очень много жалоб поступает от жителей, - отметил парламентарий.

Петербургские депутаты предложили за использование животных в предпринимательских целях штрафовать граждан на суммы от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - на 10-20 тысяч рублей, юридические лица - на 20-30 тысяч рублей.

За нарушение требований к выгулу домашних животных предусмотрены штрафы в размере от 300 рублей до 1 тысячи рублей для физлиц, от 1 до 3 тысяч рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей для юрлиц.

За выгул потенциально опасной собаки без намордника и (или) поводка - от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

Инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму в случае ее принятия парламентом Петербурга.