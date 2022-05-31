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Здание ДК фабрики "Большевичка" на Лиговке продали почти за 100 млн рублей

фото ЗакС политика Здание ДК фабрики "Большевичка" на Лиговке продали почти за 100 млн рублей

В результате торгов в Петербурге приватизировали заброшенное здание бывшего дворца культуры при фабрике "Большевичка", расположенное на углу улиц Воронежской и Тюшина и признанное КГИОП выявленным культурно-историческим памятником регионального значения. Победителем стало физическое лицо, купившее объект за 92,8 млн рублей, о чем сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД). С ним соревновались еще четыре участника процедуры. В ходе торгов стартовая цена поднялась примерно на 10%. Общественное движение "Живой город" пишет в своем Telegram-канале, что "многострадальный", переживший пожар дом приобрел Сергей Сакович. 

"Продажа такого сложного актива в сегодняшних реалиях, да еще и с превышением начальной цены, – это подтверждение, что инвесторы по-прежнему активны и готовы вкладываться в "длинные" инвестиции. По итогам торгов актив был продан по цене 48 тыс. руб. за 1 кв.м, что полностью соответствует рыночным ожиданиям", - подытожила замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

По всей видимости, бывший ДК, построенный в в 1860-х годах по проекту Людвига Бульери как Дом товарищества мануфактур Кожевникова, приспособят под гостиницу. С учетом статуса здания любые работы в нем новому собственнику придется согласовывать с чиновниками.


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