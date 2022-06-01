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Новости 1 июня, 10:37

Беглов: Опустевшие торговые площади в ТЦ займут бренды из Петербурга

фото ЗакС политика Беглов: Опустевшие торговые площади в ТЦ займут бренды из Петербурга

Смольный разработал пилотный проект, согласно которому опустевшие торговые площади в городских ТЦ, где ранее располагались ушедшие из РФ бренды, займут петербургские производители одежды. Чиновники обещают, что уже в ближайшее время проект будет реализован на практике.

"Необходима трансформация модели взаимодействия торговых центров с местными производителями одежды — не как с арендаторами, а как с резидентами торговых центров", – считает петербургский губернатор Александр Беглов.

Над подготовкой пилотного проекта работали не только профильные ведомства Смольного, но также представители бизнеса. В ходе дискуссий были выбраны торговые центры, которые предоставят петербургским брендам свои площади.

Будущим съёмщикам в правительстве города пообещали предоставить цифровые сертификаты на аренду торговых площадей. Благодаря им предприниматели получат возможность заключить предоплаченные городом смарт-контракты между дизайнерами и торговыми центрами: подключить данную опцию можно через личные кабинеты на портале Центра развития и поддержки предпринимательства.

Бренды, напомним, начали массово покидать российский рынок после начала "специальной военной операции" на Украине.


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