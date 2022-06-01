Прошедшая весна стала самой сухой в Петербурге с начала века

Весна нынешнего года в Петербурге оказалась наиболее сухой во всем XXI веке, о чем написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В марте выпало 39% осадков от климатической нормы, в апреле — 49%, а в мае — 55%. В абсолютных цифрах за минувшие три месяца осадков выпало 58 мм. Предыдущий рекорд в нынешнем веке принадлежит весне 2009 года, когда их выпало 67 мм.

Более привычным для петербургских широт образом прошедшей весной прогревался воздух.

"Средняя температура воздуха оказалась близкой к климатической норме, в целом сезон всего на 0,5° прохладнее положенного, что укладывается в критерии нормального", - пишет метеоролог.

При этом март в целом, по данным Леуса, оказался теплее городской нормы, а апрель и май — холоднее.