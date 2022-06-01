ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:51

Прошедшая весна стала самой сухой в Петербурге с начала века

фото ЗакС политика Прошедшая весна стала самой сухой в Петербурге с начала века

Весна нынешнего года в Петербурге оказалась наиболее сухой во всем XXI веке, о чем написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В марте выпало 39% осадков от климатической нормы, в апреле — 49%, а в мае — 55%. В абсолютных цифрах за минувшие три месяца осадков выпало 58 мм. Предыдущий рекорд в нынешнем веке принадлежит весне 2009 года, когда их выпало 67 мм.

Более привычным для петербургских широт образом прошедшей весной прогревался воздух.

"Средняя температура воздуха оказалась близкой к климатической норме, в целом сезон всего на 0,5° прохладнее положенного, что укладывается в критерии нормального", - пишет метеоролог.

При этом март в целом, по данным Леуса, оказался теплее городской нормы, а апрель и май — холоднее.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама