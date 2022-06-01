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В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности

Власти Северной столицы ввели в городе "жёлтый" уровень погодной опасности, который будет действовать начиная с 5:00 утра 2 июня вплоть до 12:00 следующего дня, информирует пресс-служба Смольного.

Причиной для беспокойства чиновников послужил прогноз Росгидрометцентра, который сообщил об усилении ветра в обозначенные дни.

В региональном управлении МЧС привели также прогноз Северо-Западного УГМС, согласно которому 2 июня в прибрежных районах города могут ожидаться порывы шквалистого ветра до 15 м/с. Ночью Петербург должен накрыть дождь, а в течение дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха в дневное время составит +18...+20 градусов.

"Жёлтый" уровень является вторым по степени опасности. Эта маркировка означает потенциально опасную погоду.


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