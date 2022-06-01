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Новости 16:32

Путин принял предложение приехать в Мурманск на пенсии

фото ЗакС политика Путин принял предложение приехать в Мурманск на пенсии

Российский президент Владимир Путин, по случаю Международного дня защиты детей 1 июня имевший разговор с одной из многодетных семей в Мурманске по видеосвязи, получил предложение часть своего времени на пенсии провести в этом регионе. Приглашение глава государства воспринял положительно.

"Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как выйду на пенсию. Может, раньше получится", - ответил 69-летний Путин, цитируемый ТАСС.

В рамках той же линии с многодетными семьями его позвали в гости жители Крыма и Якутии, которых он тоже поблагодарил, обещав "постараться".


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