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Новости 16:35

Главный художник Петербурга Алексей Моор уходит с занимаемого поста

фото ЗакС политика Главный художник Петербурга Алексей Моор уходит с занимаемого поста

После пяти лет работы своего поста лишается главный художник Петербурга и по совместительству зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор, информирует "Фонтанка". Контракт с чиновником в Смольном решили не продлевать.

В самом КГА новость об уходе Моора отрицать не стали. Сам же художник общаться с журналистами не стал.

На данный момент замена Моору не найдена. И. о. стала начальница управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства Елена Крамскова.

Моор занял пост главного художника Северной столицы в 2017 году. Он имеет профессиональное образование художника-реставратора, является выпускником Академии имени Штиглица, учился на факультете философии СПбГУ.

В сферу обязанностей главного художника города входило управление эстетикой и монументальным искусством КГА. Чиновнику подведомственны установка памятников, эстетика городской среды, установка рекламных конструкций и информационных стендов.


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