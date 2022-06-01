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Новости 17:11

Глава нижегородского "Яблока" уехал из РФ после обнаружения слежки за собой

фото ЗакС политика Глава нижегородского "Яблока" уехал из РФ после обнаружения слежки за собой

Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" в Нижнем Новгороде Олег Родин покинул Россию, о чём сообщил изданию "Idel.Реалии"*.

Решение Родин принял после обнаружения слежки за собой и местными активистами. Он заметил, что часто за ним ездит мужчина на автомобиле с номерами ДНР.

Кроме того, нижегородский офис "Яблока" разгромили вандалы, добавил Родин.

"Их было 8 человек. Они кричали, что они за Донбасс, где мы были восемь лет назад, что мы продажные и прочее. Они разгромили имущество, скрутили охранника, девушке сборщику подписей вывихнули руку", — поделился "яблочник".

Также Родин обеспокоен своим возможным уголовным преследованием из-за принятия закона о фейках про российскую армию.

Политик ныне находится в Армении.

*"Idel.Реалии" внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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