Глава нижегородского "Яблока" уехал из РФ после обнаружения слежки за собой

Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" в Нижнем Новгороде Олег Родин покинул Россию, о чём сообщил изданию "Idel.Реалии"*.

Решение Родин принял после обнаружения слежки за собой и местными активистами. Он заметил, что часто за ним ездит мужчина на автомобиле с номерами ДНР.

Кроме того, нижегородский офис "Яблока" разгромили вандалы, добавил Родин.

"Их было 8 человек. Они кричали, что они за Донбасс, где мы были восемь лет назад, что мы продажные и прочее. Они разгромили имущество, скрутили охранника, девушке сборщику подписей вывихнули руку", — поделился "яблочник".

Также Родин обеспокоен своим возможным уголовным преследованием из-за принятия закона о фейках про российскую армию.

Политик ныне находится в Армении.

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