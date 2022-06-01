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Новости 18:35

Чиновники согласовали пятилетнюю реставрацию Спаса на Крови

фото ЗакС политика Чиновники согласовали пятилетнюю реставрацию Спаса на Крови

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга выдали разрешение на проведение реставрационных работ в здании Спаса на Крови, сообщает сайт Смольного. Начиная с четверга 2 июня подрядчик (ООО "СПбпроектреставрация") может устанавливать строительные леса. 

По планы работы должны завершиться не позднее апреля 2027 года.

Храм Спас на Крови, признанный памятником федерального значения, возводили более двадцати лет в память об убитом в 1881 году на набережной Екатерининского канала (ныне - канала Грибоедова) императоре Александре II. В настоящее время здание находится на балансе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".


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