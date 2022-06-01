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Новости 18:59

Минюст хочет смягчить наказания за налоговые преступления

фото ЗакС политика Минюст хочет смягчить наказания за налоговые преступления

Чиновники из Минюста подготовили законодательную инициативу, по которой предлагается смягчить юридическую ответственность для россиян, осужденных за уклонение от налогов и иных обязательных платежей. В настоящее время документ, который изучила редакция "Коммерсанта", проходит антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения. В числе прочего, ведомство хочет внести изменения в различные пункты статей 198 и 199 УК и снизить максимальные сроки заключения по ним на один-два года. Кроме того, авторы идеи предлагают сократить сроки давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Ключевое положение инициативы - освобождение соотечественников от уголовного преследования по таким преступлениям в случаях, когда штрафы, пени и недоимки были полностью возмещены.

"С учетом обстановки, складывающейся в сфере экономических отношений в современных условиях, степень общественной опасности преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшается в связи с необходимостью минимизации негативных для отечественной экономики последствий уголовного преследования плательщиков налогов и иных обязательных платежей", - гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

В Министерстве уверены, что принятие закона не помешает субъектам российской экономики, а также выполнению государственных программ.


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