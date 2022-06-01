Минюст хочет смягчить наказания за налоговые преступления

Чиновники из Минюста подготовили законодательную инициативу, по которой предлагается смягчить юридическую ответственность для россиян, осужденных за уклонение от налогов и иных обязательных платежей. В настоящее время документ, который изучила редакция "Коммерсанта", проходит антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения. В числе прочего, ведомство хочет внести изменения в различные пункты статей 198 и 199 УК и снизить максимальные сроки заключения по ним на один-два года. Кроме того, авторы идеи предлагают сократить сроки давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Ключевое положение инициативы - освобождение соотечественников от уголовного преследования по таким преступлениям в случаях, когда штрафы, пени и недоимки были полностью возмещены.

"С учетом обстановки, складывающейся в сфере экономических отношений в современных условиях, степень общественной опасности преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшается в связи с необходимостью минимизации негативных для отечественной экономики последствий уголовного преследования плательщиков налогов и иных обязательных платежей", - гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

В Министерстве уверены, что принятие закона не помешает субъектам российской экономики, а также выполнению государственных программ.