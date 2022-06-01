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Новости 19:31

Лия Ахеджакова сообщила о нападении на себя

фото ЗакС политика Лия Ахеджакова сообщила о нападении на себя

Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила в своем аккаунте в социальной сети, что на нее распылил содержимое перцового баллончика неизвестный недоброжелатель в день показа спектакля "Игра в Джин". Актриса "Современника" назвала обидчика "неадекватом" и допустила, что инцидент может объясняться идеологической враждой.

"Уж не знаю, чем там я ему помешала. А может быть даже и из-за моей позиции по отношению [...] к президенту России Владимиру Путину, к правительству, к власти в целом, не знаю...", - говорится в посте Ахеджаковой.

Актриса рассчитывает на "здравую реакцию" со стороны компетентных органов и на то, что нападавший ответит перед законом. В своих постах последних трех месяцев Ахеджакова демонстрирует критическое отношение к военной спецоперации на Украине.


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