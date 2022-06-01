"Они же перед судом гарантируют": Как в Петербурге разрешили выдать Беларуси участницу протестного чата

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Городской суд Петербурга 1 июня не стал защищать 24-летнюю гражданку Беларуси Яну Пинчук от экстрадиции на родину. Там ее ждет обвинение по пяти уголовным статьям из-за деятельности протестного чата в Telegram. В ходе заседания прокурор расспрашивал девушку, почему она опасается пыток, а судья чуть не выгнала из зала ее отца, приехавшего в Петербург поддержать дочь.

Генпрокуратура Российской Федерации разрешила выслать Яну Пинчук из Петербурга в Беларусь еще 28 марта. В первый день лета девушка оспаривала это решение в Городском суде. Поддержать ее пришли друзья, муж и его родственники, специально приехал отец. Судья Ирина Фурманова с первых минут решила показать всем собравшимся, кто в зале главный. Устроив перекличку журналистов, заранее попросивших о фото- и видеосъемке, она обратилась к присутствующим слушателям: "Остальные кто?" Присутствующие стали представляться: "друг", "бабушка мужа", "знакомая"... Судья попросила всех отключить звук на телефоне и пригрозила, что в случае чего выгонит всех сразу. Съемку в итоге тоже не разрешила.

фото Ники Самусик

Пинчук находилась в стеклянном "аквариуме". Рядом дежурил конвой. Но этого суду показалось недостаточно. Следить за безопасностью привели еще и внушительную группу приставов. Они вели себя как стюарды на футболе - стояли по периметру мест для слушателей и внимательно смотрели на пришедших на заседание. Поначалу особенно ответственные приставы даже пытались запретить доставать телефоны. Судье Фурмановой пришлось объяснить, что писать в смартфоны можно, снимать нельзя.

На родине Пинчук обвиняют по пяти уголовным статьям: клевета (ст. 188 УК РБ), незаконные действия с персональными данными другого лица (ч. 3 части 203-1 УК РБ), разжигание социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ), призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Как сообщила ЗАКС.Ру адвокат Мария Беляева, ее подзащитной грозит до 19 лет лишения свободы. Все дела объединены в одно производство. Обвинения строятся вокруг Telegram-чата "Витебск 97%", который вместе с сотнями других каналов и чатов популярного мессенджера в республике признали экстремистским. Это произошло после уличных выступлений против режима Александра Лукашенко летом и осенью 2020 года.

В Петербурге Пинчук проживает с сентября 2018 года. Она сообщила суду, что приехала сюда трудоустраиваться. Первое время совмещала работу в России с учебой в Беларуси, но и после получения диплома связей с родиной не прервала. Время от времени ездила домой к родным, в том числе и после протестного 2020 года.

Белоруску задержали в Петербурге 1 ноября 2021 года на основании запроса из Минска. Уже находясь в СИЗО, она вступила в брак со своим партнером Никитой Сафроновым и попросила о политическом убежище. В статусе беженца ей отказали. Это решение будет оспариваться в том же Горсуде.

В материалах дела есть постановление о розыске, в котором говорится, что Пинчук в России скрывалась. Ее близкие уверяют, что вплоть до своего задержания девушка не знала, что на родине ее ищут правоохранительные органы.

Пинчук утверждает, что состояла в активистских чатах, но не была их создателем или администратором. Она заявила суду, что лишь помогала задержанным на протестных акциях.

- Мне инкриминируют совсем другое. То, чем я занималась, это не экстремистская деятельность… - пыталась объяснить Пинчук.

Она не удержалась и заплакала. Судья Фурманова стала успокаивать:

- Не волнуйтесь вы, ну что… Уже всё, это уже пройденный этап.

Белорусские силовики уже отчитывались о поимке другого администратора Telegram-чата "Витебск 97%". По мнению адвоката Беляевой, российская прокуратура не проявила должной заинтересованности этим фактом, например, не стала запрашивать белорусских коллег о возможной ошибке.

В жалобе на решение об экстрадиции защитница выразила опасения, что в случае выдачи Пинчук в Республику Беларусь ей могут грозить "пытки, жестокое обращение с целью получения от нее признательных показаний, несправедливое осуждение на длительный срок по надуманному обвинению". На заседании суда оказалось, что белорусская сторона тоже подготовилась. В своем запросе Генпрокуратура РБ сообщила о гарантиях того, что Пинчук не будет подвергаться пыткам, сможет встречаться с омбудсменами, воспользоваться услугами адвокатов, не будет вывезена в третью страну, а после отбытия срока сможет уехать за границу. "Генеральная прокуратура Республики Беларусь гарантирует, что вопрос о выдаче лица не имеет цели преследования по политическим мотивам", - зачитала судья.

Участники процесса достаточно долго расспрашивали Пинчук, почему та опасается применения к ней физической силы.

- На территории Республики Беларусь в настоящее время проживают ваши родственники? - поинтересовался сотрудник прокуратуры Миронов.

- Да, - подтвердила Пинчук.

- К ним применяются пытки, унижающие достоинство виды обращения?

- У меня нет с ними связи.

- У вас же муж есть. Что, он не общается с вашими родителями? Что он говорит?

После этих слов не выдержал отец Пинчук, находившийся в зале.

- Ваша честь, разрешите задать вопрос, - встал со своего места Виталий Пинчук.

- Присядьте… Сбили. В следующий раз удалю, - пообещала судья.

- Понял. Извините, пожалуйста, - попросил прощения отец.

Через несколько минут из зала все-таки удалили слушателя, правда, другого. Когда судья спросила, почему российский суд не должен доверять гарантиям Генпрокуратуры Беларуси не применять пытки, несколько человек засмеялись. Выйти попросили сидевшего в первом ряду.

- Давайте будем честными. Сейчас очень много гарантий, которые не выполняются. Я не верю им, - сказала Пинчук.

- Вы не верите, могу вас понять. Почему суду нельзя им доверять? Они же перед судом гарантируют, - удивилась судья.

Адвокат Беляева рассказала о заключениях международных правозащитных организаций, подтверждавших значительное количество политзаключенных в Беларуси и о заявлениях Парламентской ассамблеи ООН о нарушениях прав граждан в этой стране. Судью Фурманову это не слишком убедило. После перерыва она объявила об отказе удовлетворять жалобу Пинчук и ее защитницы. Вопрос о виновности в рамках этого заседания обсуждаться не может - его должен решить белорусский суд, а доказательств тому, что показания будут получены неправовыми методами, нет, следует из решения Горсуда.

- Довод Пинчук и ее адвоката о том, что запрашивающая сторона не предоставляет Российской Федерации достаточных гарантий, и об их голословности является несостоятельным, - зачитала Фурманова.

После завершения заседания адвокат Беляева сообщила прессе о намерении обжаловать решение Городского суда. Свое заявление она сделала практически на ходу - защитница спешила в Смольнинский районный суд, где избирали меру пресечения другому белорусу - Андрею Русских. Ему тоже грозит экстрадиция в союзную республику. Белорусская милиция считает, что Русских оскорбил в интернете президента Александра Лукашенко.

Сергей Еремеев