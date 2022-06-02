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РБК: Участники ПМЭФ просят не указывать их места работы, опасаясь попадания под санкции

фото ЗакС политика РБК: Участники ПМЭФ просят не указывать их места работы, опасаясь попадания под санкции

Часть участников грядущего Петербугского международного экономического форума (ПМЭФ) попросили организаторов не указывать на их бэйджах места трудоустройства, информирует РБК, ссылаясь на заявление представителя "Росконгресса".

"В фонд "Росконгресс" поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию, такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом [форума]", — поделился собеседник издания.

Обсуждался в том числе вариант скрыть всю информацию на бейджах, рассказали другие сотрудники "Росконгресса", однако в самой организации данные сведения опровергли.

Источники РБК добавили также, что у гостей есть опция не уточнять имена своих спикеров и названия компаний в официальных списках участников. К примеру, такая функция доступна в личном кабинете пользователя.

Подобные "именные" опасения вызваны санкционным давлением со стороны Евросоюза.

"Меры предосторожности на форуме усиливаются в условиях роста санкционных рисков для российских бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников", — объясняет РБК.

ЕС объяснял введённые после начала "спецоперации" санкции в отношении ряда предпринимателей и лиц тем, что 24 февраля они были на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

На данный момент список участников ПМЭФ не представлен широкой публике.


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