Хостинг Pixabay стал недоступен для россиян из-за событий на Украине

Хостинг бесплатных фотографий Pixabay известил о прекращении работы в России. При попытке войти на сайт пользователи из РФ видят заявление компании о ситуации, складывающейся на Украине.

Кроме того, после манифеста Pixabay стало известно, что крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала доступ для россиян и белорусов. Для того, чтобы подключиться к платформе, фрилансерам предлагается переехать в другую страну.

Различные иностранные компании начали массово покидать российский рынок после начала "специальной военной операции" 24 февраля.