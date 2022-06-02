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Володин: KPI для думских комитетов будут созданы до конца весенней сессии

фото ЗакС политика Володин: KPI для думских комитетов будут созданы до конца весенней сессии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку до конца весенней сессии KPI для парламентских комитетов, известила 2 июня пресс-служба ГД.

"Наша задача при выработке показателей эффективности работы комитетов ГД – объединить количественные и качественные критерии их работы. Важно, чтобы депутаты с этими критериями были согласны, и введение таких показателей в результате мотивировало комитеты на эффективную работу", - поведал Володин. Под качественными критериями он понимает "и работу комитета по формированию повестки".

В частности, спикер указал на необходимость поиска комитетами "самостоятельных решений" помимо работы с поступившими законами. "Есть комитеты и депутаты, которые видят проблему и ищут ее решение через разработку конкретной законодательной инициативы. Это непростая работа", - признал он. В то же время Володин перечислил комитеты (например, по международным делам и по контролю), чью работу он посчитал эффективной, несмотря на минимальное количество законодательных инициатив.

"Необходимо изучить все критерии и до конца весенней сессии выйти на принятие решения", - резюмировал спикер.


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