Губернатор Калининградской области заявил о намерении переизбраться на второй срок

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов заявил о готовности баллотироваться на второй губернаторский срок: его полномочия истекают в 2022 году, информирует пресс-служба регионального правительства.

Заявление прозвучало в ходе круглого стола с представителями политических партий, который прошёл в стенах калининградской избирательной комиссии.

По словам Алиханова, власти региона поддерживают либерализацию муниципального фильтра для кандидатов на предстоящих выборах.

"Понимаю, что не все партии смогут пройти муниципальный фильтр. Поэтому мы обсуждаем целесообразность его изменения в сторону либерализации с тем, чтобы облегчить партиям участие в избирательном процессе", - пообещал Алиханов.

Выборы нового областного главы пройдут осенью 2022 года.

фото: kremlin.ru