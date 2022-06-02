Дрозденко допустил передачу Белоруссии терминалов в Усть-Луге

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко высказался о возможности передачи в пользование Белоруссии части портовых терминалов, передает 2 июня пресс-служба администрации региона. Заявление прозвучало после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в ходе официального визита областного руководства в Минск.

"Мы рассмотрели комбинированный вариант, - поведал Дрозденко. - Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и параллельно использование существующих терминалов".

Как уточнило РИА "Новости", речь идет о терминалах в Усть-Луге.

По словам губернатора, представители Ленобласти указали белорусской стороне на несколько терминалов, способных заключить соглашения "вплоть до передачи части своей территории в управление белорусской стороне". "Очень важно быстро начать отгрузки – это стратегическое развитие и Белоруссии, и России", - объявил Дрозденко.

Также в ходе встречи был затронут "актуальный для отрасли вагоностроения" вопрос появления в Белоруссии совместного производства колесных подшипников, уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"