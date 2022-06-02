ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:48

Дрозденко допустил передачу Белоруссии терминалов в Усть-Луге

фото ЗакС политика Дрозденко допустил передачу Белоруссии терминалов в Усть-Луге

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко высказался о возможности передачи в пользование Белоруссии части портовых терминалов, передает 2 июня пресс-служба администрации региона. Заявление прозвучало после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в ходе официального визита областного руководства в Минск.

"Мы рассмотрели комбинированный вариант, - поведал Дрозденко. - Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и параллельно использование существующих терминалов".

Как уточнило РИА "Новости", речь идет о терминалах в Усть-Луге.

По словам губернатора, представители Ленобласти указали белорусской стороне на несколько терминалов, способных заключить соглашения "вплоть до передачи части своей территории в управление белорусской стороне". "Очень важно быстро начать отгрузки – это стратегическое развитие и Белоруссии, и России", - объявил Дрозденко.

Также в ходе встречи был затронут "актуальный для отрасли вагоностроения" вопрос появления в Белоруссии совместного производства колесных подшипников, уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама