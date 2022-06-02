На страхование почти 2 тысяч чиновников Ленобласти выделили более 6 млн рублей

Руководство Ленинградской области выделило 6 млн 327 тысяч рублей на страхование государственных служащих региона: соответствующая информация содержится в тендере, опубликованном на портале госзакупок. Конкурс объявил областной комитет по госзаказу.

Страховыми случаями будут считаться гибель человека, получение инвалидности, травмы и тяжелые болезни. Действовать соглашение будет в течение года – с 26 августа 2022 года по 25 августа 2023 года.

Отмечается, что если чиновники могли пострадать от радиации, ядерного взрыва, войны, забастовок или митингов, то страховая компенсация им не полагается. Нестраховыми случаями будут также считаться травмы, полученные в результате алкогольного опьянения либо общественно опасного поведения.

Размер полагающейся чиновнику страховой выплаты зависит от типа несчастного случая и его оклада.

Всего под действие страховки должны попасть 1863 госслужащих и 261 сотрудник аппарата мировых судей.

Конкурс продлится до 8 июня.