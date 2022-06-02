В РПЦ высказались за проверку судебных решений на соответствие традиционным ценностям

История с решением Дзержинского райсуда Петербурга, постановившего передать несовершеннолетнюю россиянку матери, состоящей в Австралии в однополом браке, сподвигло представителей РПЦ к рассуждениям о правосудии и традиционных ценностях, сообщило 2 июня РИА "Новости".

Так, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал ситуацию "совершенно нравственно неприемлемой" и заявил о поддержке позиции главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, собиравшегося обратиться в связи с решением суда в Генпрокуратуру и Верховный суд.

"Надеюсь, что данное противоречащее традиционным ценностям решение суда не будет исполнено ни при каких обстоятельствах, как противоречащие закрепленному в Конституции России представлению о браке как союзе мужчины и женщины", — написал Легойда в своем Telegram-канале. Также он выступил за внесение в законодательство изменений, "которые исключали бы выдачу иностранным государствам детей, рожденных в России или от российских граждан, в однополые семьи".

Своим мнением о судебном решении поделился и заместитель Легойды Вахтанг Кипшидзе. "Хорошо, если соответствие традиционным ценностям будет непременным закреплённым в законе критерием определения того, соответствуют то или иное судебное решение публичному порядку. И, соответственно, может быть ли быть исполнено", — высказался о в своем канале в Telegram. При этом Кипшидзе посетовал на ""левацкие" тенденции в праве", которые якобы игнорируют опирающийся на нравственный консенсус общества "публичный порядок" "якобы потому, что мораль слишком разнообразна".

Дзержинский райсуд 23 мая вынес решение по делу о месте жительства восьмилетней россиянки, чей отец проживает в Ленобласти, а мать — в Австралии. Суд счел, что девочка должна находиться с матерью. Последняя находится в узаконенных отношениях с другой женщиной, а в суд пошла после того, как отец вывез дочь в Россию. В ответ мужчина сам подал иск об ограничении родительских прав своей бывшей супруги.