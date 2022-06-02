ЕС не стал включать патриарха Кирилла в новый санкционный список

Патриарх всея Руси Кирилл не оказался в числе лиц, которые попали в новый санкционный список Евросоюза, информирует местное агентство DPA. Ранее вето на эту инициативу наложила Венгрия.

При этом новый, шестой по счёту, пакет экономических ограничений уже готов, уточнили журналисты. Согласно ему, к пример, Австрия подготовила юридические условия для лишения "Газпрома" газохранилища.

Кроме того, известно, что в "чёрный список" попадут сотрудники российских служб безопасности и военных, организации промышленного и технологического сектора.

Будет введён запрет на импорт нефти из России морским путем, который в сочетании с решениями Польши и Германии на национальном уровне должен снизить на 92% импорт российской нефти к концу года.

От системы Swift отключат ещё три российских банка, включая Сбербанк, и один белорусский.

Подробнее о новом пакете ограничительных мер можно будет почитать после его официальной публикации 3 июня.