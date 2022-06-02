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Новости 17:47

Рогозин: "Роскосмос" фактически стал частью Вооруженных сил

фото ЗакС политика Рогозин: "Роскосмос" фактически стал частью Вооруженных сил

Рогозин заявил о вере в "грандиозное будущее" российской космонавтики и добавил, что сейчас "Роскосмос" фактически вошел в состав Вооруженных сил страны, сообщил 2 июня "Интерфакс".

"До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько других новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших Вооруженных сил", — пообещал глава "Роскосмоса" и сделал вывод, что госкорпорация "фактически уже стала по большому счету частью наших Вооруженных сил".

При этом на будущее отрасли Рогозин смотрит с оптимизмом. "Я верю в грандиозное будущее отечественной космонавтики, — поведал он. — У нас определены цели, понятен инструментарий. Не хватает разве что финансирования, но это решаемая задача".


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