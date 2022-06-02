Захарова, Ролдугин и Мордашов попали в санкционный список США

Минфин США обновил 2 июня санкционный список против России. Под ограничения попали еще 17 россиян, а вместе с ними 16 компаний, семь яхт и три самолета, связываемых с гражданами РФ.

Так, в черный список попал вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минэкономики Максим Решетников вместе с министром транспорта Виталием Савельевым, а также официальный представитель МИД Мария Захарова. Кроме того, санкции коснулись бизнесменов Алексея Мордашова с родственниками и Года Нисанова. Не обошлось в списке без представителей культуры — под санкции попали виолончелист Сергей Ролдугин и его жена оперная певица Елена Миртова.

Под санкции попали такие компании, как "Северсталь", Nordgold, "Аргумент" и некоторые другие.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предпринимает дальнейшие действия, направленные на ослабление ключевых сетей, используемых российской элитой, включая президента Владимира Путина, для сокрытия и перемещения денег и анонимного использования роскошных активов по всему миру", — говорится в сообщении американского Минфина.

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой