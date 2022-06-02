У стадиона "Газпром Арена" благоустроят новый городской пляж с открытыми бассейнами

На территории Крестовского острова рядом со стадионом "Газпром Арена" собираются разбить новое общественное пространство с двумя открытыми бассейнами, верёвочным парком и городским пляжем, информирует пресс-служба Смольного.

По замыслу городских властей, обозначенная инфраструктура может появиться в период до 2025 года. Шефство над проектом принадлежит компании "Зенит-Арена", которой предоставили участок земли рядом со станцией метро "Зенит".

Осенью прошлого года на территории открыли каток, на котором занимались дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Уже грядущей зимой его сделают доступным для всех горожан.

Летом на месте катка должен появиться пляж с шезлонгами и кабинками для переодевания. Рядом обустроят павильоны для отдыха и даже площадку для игры в мини-гольф. Отмечается, что на объекте уже идут строительные работы.

В акватории, примыкающей к рекреационной зоне, сделают также два отдельных открытых бассейна. Предполагается, что в будущем они смогут работать круглогодично.

Фото: пресс-служба Смольного