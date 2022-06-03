Ресторанный бизнес и торговые сети просят пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Российские ассоциации рестораторов и ритейлеров выражают коллективное недовольство действующими с лета прошлого года тарифами на вывоз бытовых отходов, добиваясь их заморозки и унификации во всех регионах. Об этом пишет газета "Коммерсант", которая имеет в своем распоряжении копии писем, разосланных в ФАС, Минэкономики и Минприроды.

Антимонопольщики, как стало известно изданию, не разделяют коллективной точки зрения авторов обращения, среди которых значатся, в частности, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей (Союз НСР), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Федерация рестораторов и отельеров России (ФРИО). Из позиции ФАС следует, что 1 июля целесообразно провести очередную индексацию тарифов.

Одна из просьб, содержащихся в письме, посвящена проведению аудита тарифов, поскольку, по мнению подписантов, в ряде регионов расценки необоснованно завышены, а среднегодовые нормативы по вывозу мусора порой вдвое превышают реальные объемы. Смущает рестораторов и ритейлеров и сам принцип, согласно которому власти того или иного региона устанавливают расценки фактически по своему усмотрению.

Примечательно, что со своей стороны операторы, занимающиеся вывозом отходов, на прошлой неделе попросили у кабмина 50 млрд рублей в качестве антикризисной меры поддержки.