В Нижнем Новгороде попытались сорвать концерт "Несчастного случая", занимающего пацифистскую позицию

Проведению концерта российской группы "Несчастный случай" в Нижнем Новгороде накануне вечером попытались помешать неизвестные агрессивно настроенные люди, пишет РБК со ссылкой на лидера коллектива Алексея Кортнева. По его словам, собравшиеся возле концертной площадки недоброжелатели группы препятствовали проходу слушателей и организованно выкрикивали антиукраинские лозунги. Тем не менее, выступление состоялось, а жаловаться силовикам музыканты не намерены.

"Пускай делают, что хотят — это их дело, наше дело — играть", - сформулировал Кортнев свое отношение к инциденту.

Telegram-канал R2N накануне поздно вечером сообщал, что в зале даже отключали свет и что часть людей, купивших билеты, ради их безопасности пришлось проводить на концерт через черный ход.

Отметим, что вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине Кортнев записал видеообращение, в котором резко раскритиковал новейшую внешнюю политику российского руководства.

фото: вМесте / YouTube (скриншот)